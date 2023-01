Lupi a un passo da casa nelle Marche. Il biologo: "Attirati da immondizia e animali domestici, tutelare gli allevatori"

Uno dei lupi feriti

Macerata, 30 gennaio 2023 – È il biologo del Parco nazionale dei Sibillini da un quarto di secolo. Alessandro Rossetti conosce flora e fauna dei "monti azzurri" come le sue tasche. Come sta la lupa ferita? "Si trova al Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte Adone (Bologna) e la prognosi resta ancora riservata. Non ha riportato fratture, però sono state riscontrate lesioni da arma da fuoco. Per gli altri due lupi trovati senza vita sulla strada, che sarebbero stati investiti, siamo in attesa delle risposte degli esami necroscopici e veterinari. L’appello è guidare sempre con prudenza, limitare la velocità negli ambienti naturali e in particolare nelle aree protette, per la nostra incolumità e quella degli animali". Quanti lupi ci sono nel territorio del Parco? "Circa 50-60 individui, suddivisi in un numero da 11 a 16 gruppi familiari, che occupano anche il territorio esterno. Nel 2021 abbiamo contato 11 gruppi. Queste oscillazioni ci indicano comunque che la popolazione di lupi è in equilibrio col proprio habitat". Perché i lupi e gli altri selvatici si stanno avvicinando sempre di più alle città e persino alla costa? "Ricordiamo che il lupo negli anni Settanta ha rischiato l’estinzione...