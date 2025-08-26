Lupi presenza quotidiana: "Equilibrio da ristabilire"

Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
26 ago 2025
ASTERIO TUBALDI
La denuncia sollevata da alcuni residenti delle zone di campagna "Sono sempre più numerosi. La mancanza di paura li rende pericolosi".

Un lupo nelle campagne sotto al Colle

Gli avvistamenti di lupi a Recanati si moltiplicano e le foto che circolano sui social ne sono una lampante testimonianza. E così la preoccupazione cresce. Persino sotto il Colle dell'Infinito, a due passi dal centro di Recanati, è stato immortalato un lupo che si aggirava nelle campagne suscitando allerta e apprensione tra i residenti. "Non è più una notizia isolata – commenta un recanatese, G.A. - perché tra Recanati e Fontenoce c'è una famiglia intera, con cuccioli, che vedo ogni giorno, mattina e sera". Gli avvistamenti, sempre più frequenti e ravvicinati, riguardano non solo Recanati, ma anche i territori vicini di Montefano, Treia e Cingoli. A raccontare la situazione è Antonio Giri, allevatore e titolare dell'asineria didattica Ca' di Luna: "Non sono più un'ombra fugace nei boschi, ma una presenza quotidiana. Si muovono anche di giorno, lungo le strade di campagna, nei pressi di allevamenti e cortili, senza il minimo timore dell'uomo. Nelle nostre zone i branchi sono diventati sei, sette, forse otto in pochi chilometri quadrati. Non c'è più equilibrio, e proprio la mancanza di paura li rende pericolosi". Le conseguenze si fanno sentire: pecore, galline, animali da cortile e persino un'asina sono già state vittime dei predatori. "Abbiamo avuto una cucciolata lungo il Fosso dei Cani, praticamente sotto casa – spiega ancora Giri – e da aprile in avanti le nuove nascite continueranno ad aumentare. Ogni volta che un animale perde la vita è un danno economico, ma la vera preoccupazione è la sicurezza: se un lupo non fugge più davanti a una figura umana, il rischio di incontri ravvicinati diventa concreto". Anche la famiglia Cola, lungo la strada per Chiarino, denuncia gravi perdite: "Dei venti animali da cortile che avevamo – raccontano – ce ne sono rimasti sette. Tra faine e lupi, non sappiamo più come difenderci". Il tema non riguarda solo il maceratese. Secondo l'ultimo censimento, in Italia vivono circa 7.000 lupi, presenti ormai in tutte le regioni continentali. Giri avverte: "Se il lupo capisce che i deterrenti non fanno male, torna e non se ne va più. Non si tratta di sterminare né di proteggere a tutti i costi, ma di ristabilire un equilibrio".

Asterio Tubaldi

