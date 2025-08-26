Lupi presenza quotidiana: "Equilibrio da ristabilire"

Gli avvistamenti di lupi a Recanati si moltiplicano e le foto che circolano sui social ne sono una lampante testimonianza. E così la preoccupazione cresce. Persino sotto il Colle dell’Infinito, a due passi dal centro di Recanati, è stato immortalato un lupo che si aggirava nelle campagne suscitando allerta e apprensione tra i residenti. "Non è più una notizia isolata – commenta un recanatese, G.A. - perché tra Recanati e Fontenoce c’è una famiglia intera, con cuccioli, che vedo ogni giorno, mattina e sera". Gli avvistamenti, sempre più frequenti e ravvicinati, riguardano non solo Recanati, ma anche i territori vicini di Montefano, Treia e Cingoli. A raccontare la situazione è Antonio Giri, allevatore e titolare dell’asineria didattica Ca’ di Luna: "Non sono più un’ombra fugace nei boschi, ma una presenza quotidiana. Si muovono anche di giorno, lungo le strade di campagna, nei pressi di allevamenti e cortili, senza il minimo timore dell’uomo. Nelle nostre zone i branchi sono diventati sei, sette, forse otto in pochi chilometri quadrati. Non c’è più equilibrio, e proprio la mancanza di paura li rende pericolosi". Le conseguenze si fanno sentire: pecore, galline, animali da cortile e persino un’asina sono già state vittime dei predatori. "Abbiamo avuto una cucciolata lungo il Fosso dei Cani, praticamente sotto casa – spiega ancora Giri – e da aprile in avanti le nuove nascite continueranno ad aumentare. Ogni volta che un animale perde la vita è un danno economico, ma la vera preoccupazione è la sicurezza: se un lupo non fugge più davanti a una figura umana, il rischio di incontri ravvicinati diventa concreto". Anche la famiglia Cola, lungo la strada per Chiarino, denuncia gravi perdite: "Dei venti animali da cortile che avevamo – raccontano – ce ne sono rimasti sette. Tra faine e lupi, non sappiamo più come difenderci". Il tema non riguarda solo il maceratese. Secondo l’ultimo censimento, in Italia vivono circa 7.000 lupi, presenti ormai in tutte le regioni continentali. Giri avverte: "Se il lupo capisce che i deterrenti non fanno male, torna e non se ne va più. Non si tratta di sterminare né di proteggere a tutti i costi, ma di ristabilire un equilibrio".

Asterio Tubaldi