Lupo a spasso lungo l’Adriatica

Un lupo a spasso per la statale Adriatica, in mezzo alla strada. È quanto ha immortalato con un video un automobilista che l’altra notte, intorno all’una e mezza, stava transitando lungo la strada statale 16, nel tratto di via Cristoforo Colombo. Il lupo, sbucato improvvisamente da un traversa tra le abitazioni, ha cominciato a correre in mezzo alla strada, lungo la linea di mezzeria, in direzione del centro. Poi a un certo punto, poco dopo il sottopasso Aloha, ha imboccato una traversa e si è internato, correndo verso la zona del camping Belvedere.

Le segnalazioni di lupi a spasso tra le case, soprattutto in campagna, non si contano nemmeno più, ma raramente un esemplare di lupo si era spinto così tanto verso il centro di Civitanova, per giunta in una strada relativamente trafficata anche di notte. Gli ultimi avvistamenti sono stati fatti, di recente, in contrada San Domenico, in zona San Savino, sotto il cimitero di Civitanova Alta, ma anche a Santa Maria Apparente, dietro via San Costantino, dove si segnala la presenza anche di numerosi cinghiali.

Chiara Marinelli