Lupo avvistato a ridosso dell’abitato:: "Monitoraggio in corso"

Continuano gli avvistamenti del lupo a ridosso del centro abitato di Monte San Martino, soprattutto dopo l’aggressione a un animale domestico, rimasto ucciso.

Da giorni l’amministrazione comunale è in contatto con la prefettura e la polizia provinciale. Gli agenti della polizia locale del Consorzio Marche monitorano il territorio comunale, con il responsabile del distretto Val di Tenna - Monte San Martino Francesco Ciarrocchi a coordinare le operazioni: "Stiamo circoscrivendo l’area di azione dell’animale". E raccomanda: "In caso di incontro con il lupo è necessario non avvicinarsi e non tentare di attirarlo. Nel caso in cui l’animale si avvicini, alzare la voce in modo che l’animale si spaventi e se ne vada. Non correre via dandogli le spalle. Solitamente il lupo non è aggressivo con le persone, ma risulta necessario adottare queste accortezze nel caso di eventuale incontro ravvicinato. È opportuno fare attenzione agli animali domestici e non lasciarli incustoditi all’esterno delle abitazioni".

"La presenza di lupi nel nostro territorio è ormai una realtà da molti anni e sempre di più si avvicinano alle aree abitate – aggiunge il sindaco Matteo Pompei –. Gli avvistamenti nel centro abitato e l’episodio dell’aggressione all’animale domestico denotano un cambiamento in corso delle condizioni dell’ambiente naturale. Sempre di più ci troviamo a fare i conti con l’aumento costante del numero di animali selvatici a ridosso delle abitazioni, e questi possono diventare un problema per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica. Per questo motivo siamo in costante contatto con la prefettura e la polizia provinciale".

Il sindaco lancia infine un appello ai concittadini: "Invito la popolazione a segnalare gli avvistamenti per monitorare la situazione con l’impegno dell’amministrazione, ove possibile e necessario, di sollecitare l’intervento degli enti preposti".