Lupo avvistato e filmato in contrada Piangiano "Era vicino alle abitazioni, sembrava denutrito"

Un incontro ravvicinato con un lupo. È quello che ha avuto un treiese ieri mattina, poco prima delle 8, in contrada Piangiano. "Stavo andando a lavorare, ma a un certo punto ho notato che c’era qualcosa che si muoveva tra i filari di una vigna. Ho guardato meglio e ho visto che era un lupo. Allora mi sono incuriosito, e ho provato a seguirlo per un po’ e a filmarlo con il cellulare. Lui correva lì intorno e faceva salti grandissimi, ma mi è sembrato abbastanza denutrito, almeno a vederlo così, e soprattutto molto spaventato, con la coda tra le gambe. A un certo punto, per provare a fare meglio il video, ho aperto lo sportello e sono sceso dall’auto. Ma appena ho messo un piede a terra lui è scappato via, correndo velocissimo. E così l’ho perso di vista". Il lupo è un animale affascinante, e anche se la sua presenza sta aumentando non è facile vederlo in mezzo a un campo in pieno giorno vicino a una strada. "Ma non lontano da lì ci sono delle case – conclude il treiese –, e vorrei fare sapere a chi ci abita che in zona gira un lupo, perché facciano attenzione".