Lupo in zona industriale attraversa la Regina

Un lupo a Porto Recanati. Questa la singolare scena che ieri, si è trovato di fronte, il consigliere comunale di Civitanova Gianluca Crocetti, mentre era in auto lungo la zona industriale. L’esemplare in questione, che è stato filmato dal consigliere, ha attraversato la strada Regina, in quel momento poco trafficata, dirigendosi poi verso le campagne di Porto Potenza. Continuano così ad aumentare gli avvistamenti dei lupi lungo le zone costiere.