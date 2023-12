Lupo investito e abbandonato:: "Denunciamo il mancato soccorso"

di Giuliano Forani

L’investimento del lupo in via delle Vergini di Civitanova avrà anche uno strascico giudiziario. L’Aidaa infatti, associazione nazionale che tutela animali e ambiente, ha annunciato la trasmissione di una denuncia per mancato soccorso all’animale a seguito di incidente stradale. Secondo l’associazione il conducente che ha investito il lupo, animale protetto, avrebbe dovuto non tanto soccorrerlo quanto denunciare il fatto alla forestale o ai carabinieri, che a loro volta si sarebbero attivati per gli adempimenti del caso. Una premura verso un animale che forse preferisce tenersi lontano dall’uomo ma, in base alle diverse denunce, in modo solitario o a gruppi, dà la caccia a cinghiali, caprioli, capre e animali da cortile? "Il lupo vive la sua vita – dicono all’Aidaa – e c’è una legge che lo protegge. In questo caso la legge è stata violata, da qui la denuncia della nostra associazione. Naturalmente contro ignoti". Ma chi si sarebbe fermato ad assistere un lupo, anche se ferito e quindi non pericoloso? "Nessuno chiede che l’ignoto avrebbe dovuto assisterlo, ma suo dovere era quello di informare subito le autorità competenti, come hanno poi fatto il cacciatore e l’associazione Cst. Nella denuncia che domani (oggi, ndr) verrà trasmessa alla procura si chiede questo, e cioè che si aprano le indagini per verificare, semmai, che si scopra il conducente che ha omesso di comunicare l’investimento". Sullo sterminio di merli, cardellini, fringuelli da parte di gazze e colombacci? "È un fenomeno molto diffuso ma è la natura che fa il suo corso".