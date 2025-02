Lupo immortalato a Morrovalle: “Mai visti di giorno, è preoccupante”

Morrovalle (Macerata), 7 febbraio 2025 – Un lupo questa mattina, intorno alle 7.30, è stato immortalato mentre di aggirava nella campagna di Morrovalle. “Non li avevamo mai visti di giorno, sempre di notte finora – dicono i residenti –. Fa più effetto vederli al mattino, come se non hanno più paura di niente. Se si avvicinano alle case di giorno è preoccupante”. Il video sta circolando tra i cellulari e sui social.

Rischiò l’estinzione

Il lupo negli anni Settanta ha rischiato l’estinzione (si contavano solo circa cento individui in tutta Italia). Poi, per una serie di fattori, il numero è aumentato e la specie è andata a riconquistare i territori in cui si era estinta. Questo sia per la norma di tutela, come specie protetta, del 1971 sia perché, negli ultimi decenni, sono aumentate anche le prede del lupo, come caprioli, cinghiali e cervi. Per seguire le sue prede naturali, in particolare cinghiali e caprioli, l’areale del lupo si è espanso fino a raggiungere gli ambienti più antropizzati. E adesso, sia per gli allevatori che per i cittadini, in alcune zone la situazione inizia a destare preoccupazione.

Un fotogramma del video. Il lupo è stato avvistato intorno alle 7,30 del mattino nella campagna di Morrovalle

L’allarme

A metà gennaio erano stati segnalati a Monte San Martino, a ridosso del centro abitato; in uno di questi episodi, un lupo ha aggredito un animale domestico uccidendolo. Questi giorni l’allarme lupi è scattato anche a Camerino. “Dopo le varie segnalazioni arrivate dai cittadini sulla presenza di lupi sul territorio comunale e in particolare all’interno del centro abitato – spiega l’amministrazione –, grazie anche all’interessamento del prefetto di Macerata Isabella Fusiello, è stata svolta una riunione a cui hanno presenziato tutte le autorità competenti. Si è deciso di intraprendere un percorso volto all’informazione, al monitoraggio e, solo successivamente se necessario, all’allontanamento degli animali”.

L’ordinanza

Così il sindaco Roberto Lucarelli ha emesso un’ordinanza dove si dispongono delle buone prassi e dei buoni comportamenti da tenere per la privata e pubblica incolumità. “Nel mentre, sarà istituto un tavolo tecnico che coordini tutte le azioni da mettere in campo – spiega il primo cittadino –. Si invitano tutti i cittadini al rispetto di tali indicazioni e a segnalare prontamente l’avvistamento di lupi alla Polizia locale –. Questi animali sono una specie assolutamente protetta e le procedure devono essere svolte nel pieno rispetto della legge e delle linee guida attualmente in vigore”.

Ad esempio il sindaco ordina di “evitare la presenza vicino alle abitazioni e nei pressi delle aree adibite alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, di qualunque fonte alimentare che possa costituire attrattiva per i lupi”, di proteggere adeguatamente gli animali da affezione e da cortile, mediante sistemi di recinzione affidabili, fissi. E ancora, di non lasciare mai cani incustoditi o alla catena in aree accessibili ai lupi e di mantenere, per quanto possibile, le aree limitrofe alle case sgombre da arbusti, canne, rovi o fitta vegetazione.