"L’urbanistica progetta varianti commerciali a ridosso del fiume"

Maltempo, il fiume Chienti ingrossato dalle piogge in questi giorni fa paura, ma a Civitanova l’urbanistica progetta varianti commerciali a ridosso dell’alveo. Una politica che finisce nel mirino della lista civica Ascoltiamo la Città. Gli atti sono stati approvati lo scorso novembre dalla giunta e danno il via libera alla costruzione di una struttura per la vendita (concessionaria) "ma siamo al limite di una zona ad alto rischio idrogeologico e ricompresa nell’area soggetta a piene eccezionali" avvertono gli esponenti della lista e tra questi Marco Cervellini, botanico, da sempre impegnato su temi ecologico-ambientali. "Il livello del Chienti che vediamo oggi – mette in guardia Ascoltiamo la Città – non può essere considerato il massimo pensabile, in quanto gli eventi sono estremi proprio perché non prevedibili, sia nel tempo che nell’intensità. Ecco quindi che, ancora una volta, denunciamo una completa mancanza di responsabilità e capacità di pianificazione di un’amministrazione che vede nell’investimento privato l’unico criterio di sviluppo urbano e sociale, senza prevedere i danni all’intera comunità". E per rafforzare questo giudizio viene portato un paragone con le terre romagnole devastate dall’alluvionate in questi giorni: "A Civitanova cadono in un anno in media 668 mm di pioggia, dalla mezza notte del 17 maggio ne sono caduti 30mm, 162 mm nel solo mese di maggio. A Forlì, completamente sommersa dall’acqua, in un anno in media cadono 536.4 mm, il 17 maggio 44 mm che si aggiungono a quelli del giorno prima, per 307.4 nel mese di maggio". La conclusione è che "forse la bambina portavoce delle evidenze scientifiche con l’impermeabile giallo aveva ragione. Ci vuole poco a dire ‘gretini’, ma assurdo non voler ostinatamente alzare la testa e accorgersi dell’enorme meteorite che ci sta cadendo addosso".