L’Urbino riparte con un poker. Fabriano, terza sconfitta di fila

CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Stortini, Carnevali, Grassi (47’ st Guidarelli); Trillini, Gori (33’ st Poeta), Conti; Nacciarriti (1’ st Crescentini), Musso (36’ st Franconi), Proietti Zolla (26’ st Marinelli). All. Mariotti.

URBINO (4-3-3): Alessandroni; Mari (26’ st Osmani), Giovane (37’ st Nisi), Bellucci, Tamagnini; Cusimano, Zancocchia, Boccioletti (33’ st Morelli); Galante (11’ st Montesi), Bardeggia, Palazzi (1’ st Serges). All. Mariani.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 21’ pt Giovane, 25’ pt e 8’ st Galante, 41’ pt Bardeggia (rig.), 5’ st Musso.

Note: espulso al 41’ pt De Sanctis. Ammoniti Trillini, Giovane, Osmani.

Terza sconfitta consecutiva per il Fabriano Cerreto che cade in casa, pesantemente, contro l’Urbino. Esordio amaro per mister Mariotti sulla panchina dei cartai che vanno sotto dopo una ventina di minuti, nonostante un buon inizio con i tentativi in successione di Trillini, Conti e Proietti Zolla. Intorno al ventesimo esce fuori l’Urbino che impegna Mazzoni in angolo con una punizione velenosa di Zancocchia e poi passa con un grande spunto di Galante che serve al centro Giovane che da centro area di piatto fa 0-1. Dopo una conclusione di Proietti Zolla respinta con i piedi da Alessandroni, arriva il raddoppio ospite con un tiro dal limite di Galante. Il tris ospite di Bardeggia che si procura e realizza il rigore, con tanto di espulsione di De Santis che colpisce a palla lontana De Sanctis.

Nella ripresa il Fabriano Cerreto va a segno con Musso dopo una bella giocata di Trillini, ma non riesce a riaprire la sfida subendo poco dopo anche il quarto gol con Galante che sfrutta una palla in profondità, infilandosi fra Carnevali e Mazzoni, e realizzando così la doppietta personale. I locali protestano, invano, per una spinta su Carnevali.