L’Urbino scappa con Vagnarelli, ma il Montefano si rimette in carreggiata con Palmucci

MONTEFANO

CALCIO: Bartolini, Nisi, Boccioletti, Vagnarelli (12’ st Franca), Mazzaferri, Riggioni, Morelli, Gurini (31’ st Cusimano), Fiorani (31’ st Altobello), Palazzi (41’ st Pedinelli), Natale. All. Mariani.

MONTEFANO: Strappini, Rosolani, Bernardi, Straccio (22’ st Bambozzi), Martedì, Galeotti, Nardacchione (1’ st Fossi), Frulla, Bonacci (22’ st Rombini), Palmucci, Castignani (17’ st Grassi) All. Bilò.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Reti: 19’ pt Vagnarelli, 12’ st Palmucci.

Note: 38’ st espulso Mazzaferri per doppia ammonizione.

Pareggio giusto tra due squadre alla ricerca dei tre punti per rilanciarsi in classifica. Bene l’Urbino nel primo tempo, molto meglio il Montefano nella ripresa con l’Urbino che poi non ha trovato la forza di reagire al pari, complice anche l’espulsione di Mazzaferro. Parte bene la squadra di casa: al 7’ recupero del pallone sulla trequarti e Fiorani ha l’opportunità di calciare di destro, ma apre troppo il piattone. Al 19’ si sblocca il match. Fuga di Natale sulla sinistra che viene fermato in angolo. Palla a Vagnarelli che con un tiro cross velenoso fa secco Straccini. Al 30’ ci prova Gurini, ma la conclusione è debole e centrale. Pericolo al minuto 32’: da una palla lunga innocua recupera Palmucci che serve Bonacci stoppato al momento del tiro. Nel secondo tempo la squadra ducale abbassa il baricentro e il Montefano ci crede: al 5’ ci prova Palmucci ma la palla finisce in angolo. Al 10’ miracolo di Bartolini su Martedì, è il preludio al gol, infatti al 12’ Palmucci raccoglie una palla vagante al limite e trova il palo lontano dove non arriva Bartolini. L’Urbino prova a scuotersi al 20’: Natale sfiora l’incrocio. Poco dopo è ancora Gurini a sfiorare il palo. Al 29’ Mazzaferri ci prova di testa ma Straccini è attento. Al 38’ l’Urbino rimane in 10 per l’espulsione di Mazzaferri. Ultima occasione per il Montefano al 43’: Rombini di testa non inquadra la porta. L’Urbino soffre ma tiene e alla fine al Montefeltro esce un pari salomonico.

i. s.