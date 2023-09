"L’Usr decide sui cantieri, chiediamo comprensione"

"Sono passati oltre 2.500 giorni dal terremoto del 2016, chiedere a chi sta aspettando da così tanto tempo di rallentare ancora la ricostruzione della propria abitazione perché due cantieri nella stessa zona creano troppo disagio mi sembra una follia. Se seguissimo le indicazioni proposte da Fd’I probabilmente non basterebbero neanche trent’anni per ricostruire la città". È la risposta dell’assessore Flavia Giombetti al coordinamento Fratelli d’Italia Tolentino, che aveva accusato l’amministrazione di disinteresse per i disagi arrecati, in particolare alle attività, in seguito alla chiusura in contemporanea di via San Nicola e via Oberdan. "Non è il Comune a rilasciare i decreti per la ricostruzione post-terremoto bensì l’Usr – prosegue –. Gli uffici comunali svolgono una parte dell’istruttoria che riguarda la regolarità urbanistica del progetto presentato, ma è l’Ufficio speciale per la ricostruzione che decide quando un cantiere può iniziare o meno. Come amministrazione, stiamo comunque provvedendo a risolvere la questione valutando tutte le situazioni sia dei privati che delle attività al fine di strutturare un coinvolgimento attivo dei portatori d’interesse in funzione dei cantieri già avviati e degli edifici prossimi all’inizio dei lavori. Siamo consapevoli delle difficoltà che i cittadini stanno attraversando, terremotati e non; chiediamo a tutti di avere comprensione delle rispettive esigenze".