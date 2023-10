L’Uteam di San Severino: riparte, iscrizioni aperte

L’Uteam, l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, apre le iscrizioni al nuovo anno accademico. I corsi interesseranno vari ambiti: cultura generale con il percorso intertestuale dedicato alle presenze femminili nella toponomastica della città, storia romana, psicologia in collaborazione con l’associazione Luci e Pietre. In ambito linguistico, oltre all’inglese, ci saranno anche lezioni di lingua e cultura spagnola. Poi informatica con internet ma anche applicazioni di telefonia e interazione remota. Per l’ambito psicomotorio le lezioni riguarderanno la ginnastica dolce, la psicomotricità e ci sarà un corso di ballo, pilates fisios, acquafitness e acquagym, yoga. Numerosi pure i laboratori: pittura, ricamo, fotografia e ceramica. Sono previste anche delle conferenze, incontri con l’autore, visite al territorio, proposte turistiche e, ancora, visite guidate alla pinacoteca di Sarnano con passeggiata alle Cascatelle. Le iscrizioni vanno effettuate entro novembre. La segreteria dell’Uteam, in via Salimbeni al civico 6, nel mese di ottobre è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Inizio dei corsi a novembre. Per informazioni ci si può anche rivolgere al numero di telefono 0733634235 o all’indirizzo email uteam3mc@gmail.com.