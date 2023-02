L’utilità dei bonus e le risorse da non sprecare

Paola

Pagnanelli

Lo stop ai bonus per la ristrutturazione è stato una doccia gelata per i tanti terremotati che, con quei fondi, avevano sperato di poter tornare nei propri paesi d’origine.

Il 110 per cento è stato uno strumento essenziale per la ricostruzione, e se quei finanziamenti venissero meno il futuro sarebbe ancora più fosco nel cratere.

Ma se questo è vero, lo è anche che va rivista la logica con cui finora sono state distribuite le risorse. Sono state commissionate ricerche che, al di là delle parole altisonanti, hanno prodotto ben poco di utile e concreto. Sono state autorizzate ristrutturazioni di ogni genere, su ville e casali, i cui proprietari non avevano certo bisogno della mano pubblica per riammodernare edifici che ormai sembravano datati al gusto attuale. Sono state finanziate le caserme, i cui lavori dovrebbero partire a breve: saranno utili, però, solo se ci sarà ancora qualcuno a vivere in quei bellissimi paesi. Sono finanziati progetti di promozione turistica che rimangono spesso parziali

(una sola valle, un solo gruppetto di municipi) e che

a volte risultano anche raffazzonati nei contenuti.

E intanto la scuola di Fiastra, per la quale c’erano fondi privati e pubblici, ancora non è stata ricostruita con tanti disagi per chi si ostina a vivere lì.

Quando, come ora, i soldi ci sono, si dovrebbe ragionare prima sul modo di spenderli, sui destinatari, sugli obiettivi, per non sprecare risorse che comunque, alla fine, dovremo tutti pagare. E per non trovarci una mattina con un colpo di spugna che cancella tutto, diritti e speranze, insieme con gli abusi e gli sprechi.