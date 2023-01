Lutto a Castelraimondo, papà di 49 anni stroncato da una malattia

Due comunità in lacrime per Alessandro Palossi, papà di due bambini, che si è spento ieri mattina all’età di 49 anni. Nato e cresciuto a Castelraimondo, ma residente negli ultimi anni a Gagliole, era considerato da tutti un "ragazzo meraviglioso". Da ragazzo aveva frequentato l’Ipsia Pocognoni ed era rappresentate di una ditta che commercializza caffè. Aveva giocato a basket e amava la musica. Amava la vita. Lascia la moglie Arianna, l’amore della sua vita, due figlioletti, il padre Ruggero, la sorella Federica, e tantissime persone che gli volevano bene. Aveva perso la mamma Elena, storica commerciante di Castelraimondo (un negozio di intimo e sanitari, che aveva proseguito l’attività della nonna "Nunuccia") lo scorso anno. Questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa della Sacra Famiglia ci sarà l’ultimo saluto. La famiglia chiede, al posto dei fiori, offerte per il reparto Hospice di San Severino. Alessandro aveva affrontato un male. "Un bravissimo ragazzo – dice il sindaco Patrizio Leonelli, a nome dell’amministrazione e della comunità –, un padre e un marito affettuoso e presente. Proviene da un’ottima famiglia, alla quale ci stringiamo forte, alla moglie e ai figli. Un dispiacere enorme. Noi ci siamo, per qualsiasi cosa, siamo vicini ai suoi cari". Anche il sindaco di Gagliole Sandro Botticelli esprime vicinanza alla famiglia. Centinaia e centinaia i messaggi di affetto. "Carissimo Ale, riposa in pace – scrive un amico –, ci hai preceduto, ma sei con noi per sempre". "Sei stato un grande sulla terra, pace e dolcezza ti accolgano in cielo", aggiunge un concittadino. "Ha raggiunto la sua mamma", dicono. "Brilla anche da lassù e veglia sui tuoi cari", è il pensiero di tutti.