Lutto a Porto Recanati: addio all’ex sindaco Roberto Mozzicafreddo

Porto Recanati (Macerata) 30 ottobre 2024 – Porto Recanati piange la scomparsa dell'ingegner Roberto Mozzicafreddo, ex politico locale e soprattutto ex sindaco durante la passata consiliatura (dal 2016 al 2021). Aveva 74 anni. Poco dopo la mezzanotte è morto all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove era ricoverato da circa un mese per via dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Oltre a esser stato primo cittadino di Porto Recanati, per tanti anni aveva lavorato come tecnico specialistico dell'antincendio ed era stato anche insegnante di scuola superiore. Forte lo sgomento in città. «Tutta l’amministrazione comunale di Porto Recanati esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco Roberto Mozzicafreddo» ha detto l'attuale sindaco Andrea Michelini. Cordoglio ha espresso anche il vescovo Nazzareno Marconi: «Durante gli anni del suo mandato non sono mai mancate la collaborazione istituzionale e la sua vicinanza per la realizzazione di azioni e progetti che potessero migliorare la vita dei suoi concittadini. Voglio perciò ricordare l’uomo e l’amministratore pubblico che ha saputo guidare la sua città in momenti difficili e da buon padre di famiglia nella realizzazione del bene comune».

Lascia la moglie Anna, i figli Giovanni e Sara. Il funerale sarà celebrato venerdì, alle 9.30, nella chiesa di San Giovanni Battista.