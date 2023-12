Lutto cittadino per il funerale

Il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti ha firmato un’ordinanza in cui proclama il lutto cittadino "per l’ultimo saluto al compianto concittadino". Domani quindi, tutta la giornata, le bandiere esposte nel palazzo comunale e negli altri edifici pubblici saranno tenute a mezz’asta in segno di lutto. Il primo cittadino ha disposto poi l’invito agli esercizi commerciali e alle imprese di abbassare le serrande dalle 9.30 alle 10.30. Vietando, in questa fascia oraria, qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata. Inoltre, alla prossima seduta di Consiglio comunale sarà rispettato un minuto di silenzio. "L’amministrazione tutta – ha detto il sindaco – si unisce al cordoglio. Una perdita enorme per tutta la comunità". Lorenzo, grande tifoso del Milan, era stato pochi giorni fa a San Siro con il figlio di Giuseppetti.