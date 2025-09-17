Lutto nel mondo dei rossoblù. Addio all’ex terzino Lamberto Cellini

Lutto nel mondo della Civitanovese che dice addio a Lamberto Cellini (nella foto), solido terzino degli anni settanta, uno di quei giocatori che la maglia rossoblù l’aveva cucita sulla pelle, anche quando – appese le scarpette al chiodo – l’ha sostenuta dagli spalti. È morto ieri a 80 anni nella clinica in cui era ricoverato, a causa di una malattia con cui conviveva da tanto tempo, avendo avuto a fianco ogni giorno la sua famiglia. Della Civitanovese è stato anche capitano, scalando pian piano le gerarchie fin dai primi calci al pallone, dati nelle giovanili della squadra della sua città e poi esordendo in prima squadra nel 1963, quando presidente era l’indimenticato conte Carlo Sabatucci. Restano memorabili le sue battaglie contro gli attaccanti delle squadre avversarie, lui che non era un gigante ma che con il suo fisico roccioso ha tenuto botta anche ai ‘punteros’ più bravi dell’epoca. Una colonna della difesa di quegli anni, sedici gol in carriera uno dei quali segnato nel derby vinto contro la Maceratese nel 1973, un tiro in corsa dai venti metri. Fuori dal mondo sportivo, aveva fondato nel 1973 con il fratello Francesco la Cellini Stampi.

Lascia la moglie Giuseppina Compagnucci, i figli Mauro e Anna Maria a cui pure ha trasmesso il virus della Civitanovese; ha giocato con la società rossoblu dal 1989 al 1992, proseguendo la carriera con altre maglie e arrivando in serie B con la Salernitana, mentre Anna Maria è stata protagonista nell’atletica primeggiando nel salto triplo anche a livello nazionale. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15,45, partendo dalla casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti per raggiungere la chiesa di San Gabriele.