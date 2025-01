Lutto nel mondo della vela, è morto Augusto Regolo. Aveva 85 anni e purtroppo si spento ieri. Socio del Club Vela Porto Civitanova da sempre, era il padre di Michele, olimpionico nella classe Laser Standard, di Daniele, anche lui appassionato della vela, e di Luca che invece del mare ha deciso di solcare i campi di calcio e che, come difensore, militò a suo tempo anche tra le fila della Civitanovese.

Augusto Regolo risiedeva a Civitanova Alta e la salma è stata composta nella sua abitazione, in contrada Grazie. Da casa muoverà questo pomeriggio in direzione della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a San Marone, dove alle 14.30 si svolgerà il funerale. Dopo la funzione, la salma sarà trasferita al cimitero di Monte Urano dove sarà tumulata.

Oltre ai tre amati figli, Regolo lascia la moglie Annabella Astrologo, le nuore Sara e Anzhella, quattro nipoti, Elena, Nora, Lucia e Ksenia, il fratello Giorgio e la sorella Laura, affranti per la perdita.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città, sollevando profondo cordoglio. I manifesti a lutto sono stati affissi anche dal Club Vela in città, in segno di cordoglio per la perdita dello storico socio, a cui tutti erano molto legati.

l. c.