Lutto nel mondo della boxe. Addio al maestro Luigino Vasari

Lutto nel mondo pugilistico marchigiano. È infatti deceduto ieri, all’età di 85 anni, Luigi Vasari ex pugile e direttore sportivo dell’Accademia pugilistica maceratese e autentico e stimatissimo maestro di questa disciplina. Originario di Villa Potenza e poi residente a Montecassiano, Vasari ha donato tutta la sua vita alla sua unica passione, la boxe: prima da pugile negli anni Cinquanta e poi quale direttore sportivo della Pugilistica Maceratese. Nel passato quadriennio ha anche ricoperto la carica di rappresentante delle associazioni nel Comitato regionale Marche. Instancabile, sempre dinamico, fino a qualche mese fa lo si vedeva ancora a bordo ring nel corso delle manifestazioni sportive, per fornire preziosi suggerimenti ai giovani pugili in combattimento.

L’anno scorso Vasari, per tutti sempre Luigino, è stato insignito della Stella di bronzo al merito sportivo dal presidente del Coni Giovanni Malagò, in riconoscimento delle tante benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale, sempre in favore dei giovani sportivi.

Purtroppo l’85enne era stato ricoverato in ospedale, dove ieri il suo cuore ha cessato di battere. Il presidente del Comitato regionale Marche Fpi Luciano Romanella ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento per la prossima manifestazione, per ricordare Vasari.

Il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa Collegiata di Montecassiano. Vasari lascia la moglie Anna Maria, il figlio Cristiano e i nipoti.