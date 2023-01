Lutto per don Roberto, si è spenta la madre

Lutto in casa di don Roberto Zorzolo, parroco per molti anni a Porto Recanati ed oggi alla guida della parrocchia di sant’Agostino a Recanati. In questi giorni è venuta a mancare sua madre, Carolina De-Pra’ di 95 anni che risiedeva nella sua città di Mortara, in provincia di Pavia. Don Roberto, appena saputo dell’aggravarsi delle condizioni di salute della sua cara mamma, l’ha raggiunta per starle vicino sino al momento in cui si è spenta. La donna è sorella del ciclista anni ‘70 Tomaso che correva con Gimondi, Motta nella Molteni e Salvarani. Carolina De-Pra’ lascia tre figli: Candida, Roberto e Chiara. Donna di grande fede e di preghiera, ha sempre lavorato nell’azienda agraria di famiglia. È cresciuta in una famiglia con 6 fratelli di origini bresciane (Comezzano Cizzago) che sono poi migrati in Lomellina nel 1935. In famiglia cresce con la fede, una famiglia dove tutte le sere, dopo cena, si recita il S. Rosario. A don Roberto in queste ore sono giunti molti messaggi di cordoglio da parte di tante persone, soprattutto dai suoi parrocchiani e fedeli.