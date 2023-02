Lutto per Fiordomo, è morta la mamma Consiglio rinviato

Si è spenta ieri, a 70 anni, Luciana Giorgetti, mamma dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo, per dieci anni sindaco di Recanati. La donna aveva perso il marito, Giovanni Fiordomo appena pochi mesi fa, era il 24 luglio. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa di san Flaviano (Duomo). Lascia i figli Elisa e Francesco. Luciana Giorgetti è stata come operaia alle dipendenze della ditta Sagni e poi di Bracaccini. Il Consiglio comunale in programma questa sera è stato rinviato a venerdì alle 21.