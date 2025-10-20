Lutto per la Chiesa, è morto il cardinale Edoardo Menichelli

San Severino Marche (Macerata), 20 ottobre 2025 – E’ morto questa mattina il cardinale Edoardo Menichelli. Aveva 86 anni. Il 14 ottobre 2019, al compimento degli ottant'anni, era uscito dal novero dei cardinali elettori. Da tempo era malato, accudito dalle cure amorevoli delle suore missionarie dell’amore di Cristo presso il convento della Madonna dei Lumi, a San Severino. Il 14 ottobre era stato il suo compleanno e in suo onore era stata celebrata una messa alla quale non aveva potuto prendere parte in presenza perché indebolito dalle cure. Era riuscito però a collegarsi telefonicamente e a lasciare un messaggio per i fedeli.

Nato a Serripola, frazione di San Severino, era stato ordinato presbitero nel 1965. Per lungo tempo Menichelli ha prestato servizio a Roma e in Vaticano, anche al fianco del cardinale Achille Silvestrini. Nel 1994 fu nominato vescovo di Chieti da Papa Giovanni Paolo II, che nel 2004 lo trasferì alla guida della Diocesi di Ancona. Nel 2015 fu nominato cardinale da Papa Francesco. A 75 anni aveva lasciato la guida della Diocesi di Ancona, per rientrare nella sua San Severino, dove è morto oggi.

“Il cardinale Menichelli – ha detto Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino – ha affrontato l’infermità e le pesanti terapie combattendo coraggiosamente, lasciando trasparire lo spirito indomito che caratterizzava il suo temperamento e il desiderio di vivere con fiducia incrollabile la sua consacrazione al Signore fino alla fine. Chiedo una preghiera di suffragio per il caro defunto in attesa di definire luogo ed ora della celebrazione esequiale”.