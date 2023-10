Ma adesso per l’ormai ex direttrice potrebbe arrivare un altro incarico

La situazione è ancora in movimento. Ma quasi certamente già la prossima settimana la giunta regionale procederà alla nomina di un nuovo direttore generale per l’Ast di Macerata, dopo che la sentenza del tribunale di Roma ha esautorato Daniela Corsi. Questa, infatti, fino a ieri direttrice, ora non può prendere decisioni, non può firmare gli atti: un tale stato di cose non può andare avanti per molto tempo. Gira anche la voce che la guida dell’Ast possa essere attribuita ad interim a uno degli altri direttori generali delle Aziende territoriali, ma si tratta di una ipotesi con poche possibilità di successo. Questo, però, è solo uno dei nodi da sciogliere, visto che si intreccia con le sorti della stessa Corsi, una professionista su cui la Regione e, in particolare, l’assessore Filippo Saltamartini, hanno puntato da sempre. Nei passaggi dall’ex Asur Area Vasta 3 all’attuale Ast che hanno segnato l’inizio di questo 2023, però, è rimasto un "buco". All’inizio della gestione commissariale di Antonio Draisci, furono nominati due sub commissari: Milco Coacci, sub commissario amministrativo, e la stessa Daniela Corsi, subcommissario sanitario. Finita la gestione commissariale, la Corsi è stata nominata direttore generale e Coacci direttore amministrativo. Il posto della direzione sanitaria, però, è rimasto vuoto, non è stato nominato nessuno. Ed è proprio questo l’incarico che, in relazione al fatto che già l’ha ricoperto e all’esperienza maturata, la giunta potrebbe assegnare alla Corsi. Da gennaio 2024 l’ex direttrice avrebbe il punteggio necessario per l’idoneità a direttore generale di azienda sanitaria, ma dovrebbe attendere il bando per compilare il nuovo elenco, fare la domanda, e attendere la decisione ufficiale: un percorso dai tempi non brevi. Non sarà facile decidere, anche perché nella sanità quando si sposta una casella, spesso se ne devono spostare altre. Dopo la reazione a caldo rispetto a una sentenza che ha definito vergognosa, Corsi dice solo di essere a disposizione della sanità maceratese, preferendo non fare ulteriori commenti. Le sue convinzioni, però, sono rimaste intatte. Al di là di quale sarà il suo prossimo ruolo è certo che continuerà la sua battaglia legale, per chiedere quella giustizia che al momento ritiene le sia stata negata.