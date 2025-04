Ma c’è chi scommette ancora sul centro. Apertura lungo il corso

Nuova apertura in corso Matteotti a Macerata, dove un negozio di abiti e accessori vintage (nuovi e di seconda mano) ha festeggiato la sua inaugurazione lo scorso sabato. In un clima di incertezza commerciale che spinge sempre più spesso i negozianti ad abbassare definitivamente le proprie serrande, "Vintage store" si presenta come la scommessa del titolare Ciro Rozzi e dei figli Riccardo e Lorenzo che, appassionati di vintage, hanno deciso di puntare sul centro storico maceratese dal loro comune di origine, Montappone.

"Sono appassionato di mobili antichi, passione che ho trasmesso anche ai miei figli e che nel loro caso è sfociata nella ricerca di capi e accessori vintage – spiega Ciro Rozzi –. Il settore tessile non ci è nuovo, abbiamo un maglificio a Montappone che è il nostro punto di riferimento: tutti i capi che presentiamo ai clienti in negozio vengono sanificati, lavati e stirati lì".

L’ispirazione e la conoscenza di nuovi capi arriva dai viaggi nei mercati vintage in numerose città europee, come continua il titolare: "Da un po’ di tempo stiamo viaggiando in Europa per scoprire le città in cui si vende il vintage, e questo negozio è frutto dei consigli dei miei figli e della via di mercato che, abbiamo visto, si sta sviluppando in questo settore. Qui puntiamo a proporre capi di marca quali Burberry, Hugo Boss, Ralph Lauren, Carhartt e così via, aggiornando la merce settimanalmente e proponendo chicche ai clienti appassionati come noi".

La famiglia Rozzi punta al mercato universitario e all’interesse dei giovani per il riciclo di abiti e la sostenibilità, con la speranza che la curiosità si allarghi anche agli stessi cittadini. "Mio figlio è a Macerata per l’Università, per questo abbiamo individuato questo centro per aprire il nostro negozio. Crediamo molto nell’ambito universitario e nell’interesse di ragazzi e ragazze per il vintage; accanto a questo, speriamo però di attirare allo stesso modo gli abitanti di Macerata e i turisti che gravitano in città per gli eventi durante l’anno. Essenziale, in questo momento storico, è un grande ritorno al riciclo, tantissimi clienti non buttano più via i vestiti e sono sensibili alla cultura della sostenibilità, per questo crediamo sia la strada migliore da intraprendere".

Conclude poi Ciro Rozzi, in merito alla vitalità del centro maceratese: "Il nostro obiettivo è anche organizzare qualche evento nel corso dell’anno per pubblicizzare la nostra apertura e i prodotti in vendita, occasioni utili a creare vitalità e movimento in centro storico. Per ora la gente si incuriosisce e si ferma a dare un’occhiata in negozio, speriamo che la situazione continui così e che il commercio vada bene. Qui abbiamo tutti capi con una storia da raccontare ed è bello venderli sapendo di dar loro una nuova vita".

Martina Di Marco