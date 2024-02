“Ma che problema hai?“ in scena con la regìa di Simone Riccioni

Appuntamento domani, alle 21,15, nel Lanciano Forum di Castelraimondo con la pièce “Ma che problemi hai?“, che sarà messa in scena dalla Compagnia Amaranto, con la regìa di Simone Riccioni (nella foto), noto attore e regista televisivo, nato proprio a Castelraimondo. Si tratta di uno spettacolo gradevole e godibile, presentato da un cast di attori che affronta, in realtà, un tema sociale decisamente interessante, ma con la freschezza giovanile che le è propria.

"A cento anni dal debutto di “Sei personaggi in cerca d’autore“ di Luigi Pirandello – si legge nelle note di regìa –, rispolveriamo il concetto per una riflessione sull’odierno. Ma una riflessione spassosa, divertente, che non necessita più di una trama, concentrandoci solo sul rapporto tra essere e rappresentazione dell’essere, sostanza e apparenza, in tempi moderni. Senza prenderci troppo sul serio e senza troppi moralismi. Sono solo dieci giovani attori che interpretano dieci giovani di oggi, che a loro volta interpretano dieci personaggi… sempre in cerca d’autore, purché mediatico".

L’appuntamento rientra nella rassegna “Il teatro delle armonie“, organizzata dalla Compagnia Valenti in collaborazione con il Comune, il sostegno di Regione, Amat e Uilt Marche, e il patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. Invece il 10 febbraio, sempre alle 21,15, la compagnia La Nuova di Belmonte Piceno presenterà la commedia di Gabriele Mancini “Lu Vaùlle“. I biglietti sono disponibili a 10 euro.

Per info e prenotazioni:

338 2595480 o 335 7681738.