"Ma quale alluvione?. La Casa delle arti era chiusa da mesi"

"Ma quale chiusura per l’alluvione del settembre 2024? È l’ennesima bugia. Quanto ci vuole a dire la verità?" Sono le critiche di Rosalba Ubaldi, ex vicesindaco e ora capogruppo di Centrodestra Unito, sulla vicenda della Casa delle arti Mario Antonio Riccetti a Porto Recanati. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Michelini aveva affermato che la struttura è stata aperta al pubblico dopo una lunga chiusura causata, a detta sua, dai danni provocati dall’alluvione. In realtà la Casa delle arti era stata inaugurata a fine gennaio 2024, per poi rimanere inutilizzata per oltre un anno. Per questo, sui social Ubaldi si è lasciata andare a un post polemico. "Finalmente è stata aperta grazie alle risorse regionali avute a fine 2022 – ha commentato su Facebook –, in aggiunta a quelle comunali già utilizzate e a quelle stanziate successivamente per un totale di circa 60mila euro. Dopo una inaugurazione effettuata a gennaio 2024 e dopo essere mai stata aperta e quindi mai utilizzata".

L’ex vicesindaco contesta anche l’annuncio da parte dell’amministrazione. "Il sindaco – riprende Ubaldi – ha detto che sono aperte le prenotazioni con la motivazione “dopo la chiusura dovuta ai danni dell’alluvione del 18 e 19 settembre 2024, la Casa delle arti Mario Antonio Riccetti apre ufficialmente al pubblico“. La Casa delle arti era chiusa anche prima dell’alluvione del settembre 2024. E solo a una tartaruga un qualsiasi allagamento avrebbe richiesto otto mesi di lavoro per il ripristino".