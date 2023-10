Ma quant’è birbante quel Don Giovanni

Oggi alle 16 fa tappa all’oratorio SS Crocifisso di Villa Potenza la rassegna Teatro inaspettato con una proposta che fa parte di un percorso, dedicato ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, alla scoperta dei compositori e delle storie delle opere liriche. Lo spettacolo, ingresso gratuito, è tratto da "Quel birbante di Don Giovanni" di Lucia Rosa con Luis Marreiros, che ne firma la regia, Ylenia Gazzella e Valentina Verzola (violoncello). Prendendo spunto dalla celebre "Aria di Leporello", lo spettacolo accompagna i bimbi nella trama del Don Giovanni di Mozart, per l’occasione rivisitata in forma più congeniale all’età degli spettatori. Curatrici di tale percorso sono la Compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti e l’Associazione Amici dello Sferisterio. Attraverso il sistema del flash-back, l’attore ripercorre i fatti principali e presenta i personaggi dell’opera utilizzando i pezzi degli scacchi. Così il re, la regina, la torre, l’alfiere, i pedoni si muovono sulla scacchiera trasformandosi in Donna Elvira, Don Giovanni, Donna Anna, il Commendatore, e così via. Negli scacchi "il bianco muove per primo": è in quell’istante, quando le dita prendono la prima pedina e ne decretano il destino, che ha inizio la storia, o meglio il racconto. Partendo dalla scelta di un personaggio "narratore" viene costruito un racconto composto di musica, canto e voci recitanti. Questa rassegna sta portando in scena spettacoli che spaziano da temi universali, come la morte (ma vista con l’umorismo che trapela nei componimenti dell’Antologia di Spoon River) e l’amore, declinato nelle diverse forme: sognato, tradito o violento. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico vario e avvicinare quei cittadini che di rado frequentano il teatro, attraverso rappresentazioni portate al di fuori dei contesti classici. Il progetto, sottoposto all’attenzione del Comune, ha ottenuto il primo posto nella graduatoria di merito dei programmi culturali presentati dalle associazioni cittadine.