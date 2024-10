Macagi, tegola Ceccardi. Tendine d’Achille rotto

Nell’ospedale di Monopoli viene operato stamattina Juan Francisco Ceccardi (nella foto) il centrale-terzino della Macagi Cingoli, che durante la partita disputata al domicilio del Conversano si è infortunato subendo la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Stagione finita, per l’atleta italo-argentino che stava progressivamente dimostrando le proprie qualità, affermandosi come pedina indispensabile. Al quarto d’ora del secondo tempo, Ceccardi è scivolato sul parquet: subito ci si è resi conto della gravità dell’incidente e, consapevole dell’accaduto, la squadra ne ha psicologicamente risentito. Affrontando il capolista Conversano vittorioso 32-25, la Macagi Cingoli ha scrollato l’imbattibilità stagionale degli avversari che procedono a punteggio pieno. All’inizio di fase-1, il portiere Noack ha parato due rigori in 5’; al 9’ la Macagi Cingoli conduceva 5-6, poi 6-8 al 15’ e 8-9 al 18’. Vibrante la reazione del Conversano: +3 al 27’, quindi al riposo sul 18-13. La Macagi Cingoli in avvìo di ripresa era a -2. Ma tra il 12’ e il 20’ il Conversano è balzato a +8. "È stato il parziale che ha ribaltato l’andamento della gara", ha commentato l’allenatore Sergio Palazzi. Prossimo confronto in casa contro l’Eppan.

Gianfilippo Centanni