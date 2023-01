Macchina contro moto, ferito un centauro

Incidente nel primo pomeriggio di ieri in contrada San Pietro, all’incrocio della cosiddetta svolta di Macerata (ex statale 77), con l’inizio della strada che dalla statale porta alla Costa dei Ricchi. Erano all’incirca le 13 quando, per cause al vaglio della polizia stradale, una moto, alla cui guida c’era un 56enne di Recanati, si è scontrata con un’auto. Nello schianto il centauro è finito rovinosamente a terra riportando diverse ferite. Inizialmente le condizioni del recanatese sembravano serie tanto che è stata allertata l’eliambulanza, prontamente partita da Torrette. Giunta sul posto è riuscita ad atterrare in un’area di campagna, adiacente al sinistro. I sanitari del 118, poi, hanno accertato che il centauro, che è rimasto sempre cosciente, aveva ferite non gravi tali da giustificare il suo trasporto all’ospedale regionale di Ancona. Così è stato deciso di trasferirlo con un mezzo della Croce Rossa di Loreto, che per prima era accorsa sul luogo, all’ospedale di Macerata per gli accertamenti del caso.