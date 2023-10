Macchina contro una moto. Ventenne portato a Torrette

Incidente stradale lungo via Einaudi tra auto e moto, un ventenne è stato ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona dove è stato trasportato in eliambulanza. Quando è stato caricato a bordo del velivolo era cosciente, ma le conseguenze delle lesioni riportate dall’impatto sono stata giudicate gravi dagli operatori del 118 che hanno deciso il trasferimento. È avvenuto intorno alle 15.30 di ieri, sulla moto viaggiavano due giovani, un ragazzo e una ragazza. Il conducente B. G. percorreva via Sonnino e una volta arrivanto all’incrocio con via Einaudi si è immesso sulla strada scontrandosi contro una porsche condotta da G. G. I giovani sulla moto sono caduti a terra. A quel punto è arrivata un’altra auto, condotta da una donna, A. D., che ha frenato per evitarli ma è stata a su volta tamponata da un’altra auto. Ad avere la peggio è il motociclista, mentre la ragazza è stata portata all’ospedale di Civitanova. Per il centauro è stato richiesto invece l’ausilio dell’eliambulanza che è atterrata a poca distanza: il giovane è stato trasportato in ambulanza. Sul luogo dell’incidente 118, Polstrada e i vigili del fuoco.