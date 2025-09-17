Macchina forzata in pieno giorno. Portano via Ipad e un portafoglio

I ladri sono entrati in azione verso l’ora di pranzo e hanno forzato una Fiat 500 nera, che era stata parcheggiata in via Ancona. Così, senza troppi complimenti, hanno allungato le mani e si sono presi un Ipad da 650 euro e anche un portafoglio (con dentro carte, documenti e una decina di euro) che erano stati lasciati sul sedile del mezzo. Il colpo si è registrato lunedì, a Porto Recanati. A raccontare la propria disavventura è la 19enne portorecanatese Chiara Zingaretti, proprietaria della Fiat 500 che è finita nel mirino dei ladri.

"Intorno alle 13 ho parcheggiato l’auto in via Ancona, perché stavo andando a casa di mio nonno per fare pranzo con lui – spiega la giovane –. All’interno del mezzo avevo lasciato un Ipad e la mia borsetta, entrambi appoggiati sul sedile. Solo un paio di ore dopo sono tornata a riprendere la Fiat 500 e lì ecco l’amara sorpresa. L’Ipad era sparito dalla macchina e come se non bastasse, appena ho aperto la borsa, mi sono accorto che non c’era più il mio portafoglio. Là dentro avevo lasciato pochi spicci, più o meno dieci euro, insieme a carte di credito e documenti vari. Sull’auto non ho notato segni di effrazione. Anzi, è probabile che i malfattori siano riusciti ad aprire lo sportello approfittando del fatto che avevo abbassato un pochino i vetri della portiera per far arieggiare un po’ il mezzo".

Immediatamente la 19enne si è rivolta ai carabinieri della stazione di Porto Recanati. "Appena dopo il fatto, sono andata in caserma e ho formalizzato una denuncia contro ignoti per il furto subito – riprende Zingaretti –. Inoltre è probabile che i responsabili del gesto abitino in città perché, tramite un’applicazione che ho sul cellulare, l’Ipad mi veniva localizzato sul momento in via Buozzi. Mentre in serata risultava che l’Ipad si trovasse in pineta".