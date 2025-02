Macchina nella scarpata dopo lo schianto, un bimbo all’ospedale

Ieri, alle 13, un grave incidente stradale si è verificato al bivio della Strada dei Pali, in contrada Sant’Agostino, Palazzo Bello di Recanati. Due auto sono rimaste coinvolte nello schianto: una Audi A3 e una Alfa Romeo 156, quest’ultima con a bordo un uomo e suo figlio di 8 anni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale di Camerino, ma secondo le prime ricostruzioni, l’Alfa Romeo, che viaggiava in direzione Loreto-Recanati, è finita fuori strada, scivolando sulla scarpata del lato sinistro della carreggiata.

L’auto si è ribaltata, ma fortunatamente nessuno dei due occupanti, incluso il minore, ha riportato lesioni gravi. Tuttavia, per precauzione, entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Civitanova per accertamenti. Il conducente dell’Audi, invece, non ha avuto bisogno di essere ricoverato e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Un aspetto particolare che ha caratterizzato questo incidente è stato il ritardo nei rilievi. Infatti, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Camerino, poiché né la polizia municipale di Recanati, né i carabinieri di Recanati sono stati in grado di rilevare l’incidente. Entrambi i corpi erano infatti impegnati a gestire la sicurezza per la partita di calcio della Recanatese, squadra che milita in serie D.

Nonostante il ritardo nel rilevamento dell’incidente, sono stati tempestivi gli interventi dei soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti, mentre i vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti per mettere in sicurezza le due auto e l’area circostante, evitando ulteriori rischi per la circolazione. L’incidente ha creato disagi al traffico, ma fortunatamente la situazione non ha avuto conseguenze più gravi. Le indagini sulle cause dello schianto sono in corso.