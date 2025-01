Macchina prende fuoco, paura tra i negozianti di via Pancalducci

Auto in fiamme nel parcheggio, allarme in via Pancalducci. Intorno all’ora di pranzo di ieri, verso le 13, una macchina, che si trovava in sosta nel parcheggio di fronte alle attività commerciali di via Pancalducci, ha preso fuoco. L’auto dalla quale si sono propagate le fiamme era alimentata a gpl. Quando i presenti si sono accorti di quello che stava succedendo hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra di pompieri del comando di Macerata, che nel giro di poco tempo ha raggiunto il parcheggio e ha spento le fiamme, mettendo poi in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, soltanto un po’ di spavento per i negozianti e i clienti che si trovavano nelle attività in quel momento.