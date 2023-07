"Macchinari Covid hospital da redistribuire in provincia di Civitanova"

Sono passati due anni dalla chiusura del Covid hospital di Civitanova, la struttura realizzata per affrontare l’emergenza pandemica. Deciso lo smantellamento dell’edificio, dopo la scadenza del comodato d’uso gratuito, fissato al 31 marzo 2023, c’è da chiedersi dove saranno destinati i macchinari presenti all’interno dell’ospedale. A spiegarlo Daniela Corsi, direttore generale dell’Ast Macerata, durante la celebrazione per la donazione Ail a favore del reparto di Ematologia: "I 42 letti donati dalla Fondazione Carima che si trovavano all’interno del covid hospital sono stati attribuiti all’ospedale di Civitanova, mentre per l’assegnazione dei macchinari, è stato già deciso che verranno ridistribuiti nelle strutture ospedaliere dell’Ast. A tal proposito verrà istituita una commissione che deciderà sull’assegnazione delle apparecchiature, che durante l’intero periodo abbiamo monitorato al fine di tutelarne il corretto funzionamento".