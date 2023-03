Macchinari donati a un ospedale in Uganda

di Francesco Rossetti

"Gli ultimi miracoli" all’ospedale di Kisubi, in Uganda, sono l’emodinamica e il gastroscopio. Dotazioni che si aggiungono ai tanti elementi che negli anni hanno reso questa struttura sanitaria di un paese del terzo mondo, un posto migliore che si avvicina ai paesi sviluppati. Grazie all’opera benefica dell’associazione ‘Pro African hospitals’, dal 2005 ad oggi la struttura si è completamente trasformata: "Prima era uno degli ospedali peggiori di tutta l’Uganda, dove i pazienti venivano ricoverati nello stesso stanzone, dal tubercolotico alla donna incinta per fare un esempio, adesso ci sono tre sale operatorie funzionanti, nonché condizioni di igiene e di cura completamente diverse", spiega il presidente Domenico Sicolo (nella foto), medico civitanovese che nei primi anni 2000 decise, insieme ad alcuni suoi colleghi, di spendersi per la causa africana. Al fianco di Sicolo, in ‘Pro African hospitals’, ci sono l’ex sindaco e medico chirurgo Massimo Mobili, il primario chirurgo Giancarlo Piccinini, il volontario Umberto Vallesi e tanti altri professionisti: "Tutto nacque nei primi anni 2000: volevamo andare oltre il nostro lavoro aiutando i fratelli africani". Così, Sicolo comunica le sue intenzioni a don Lino Ramini, che in quei posti andava già dal 1998 con il suo ‘Gruppo Missionario’. "Don Lino – ricorda Sicolo – ci mise in contatto con padre Eustachio, che a sua volta ci indirizzò da un cardinale ugandese". La prima visita si svolse nel 2005: "Si operava in una stanza con la finestra aperta e il ventilatore acceso. Il primo acquisto fu un condizionatore". Sicolo e compagni organizzano iniziative per raccogliere proventi, cene benefiche. Appena possono, inviano denaro per investire su nuove strumentazioni. "Poco dopo – prosegue nel racconto – portammo dei ferri chirurgici nuovi, perché quelli in uso erano arrugginiti. Da lì in avanti, si migliorava di anno in anno. La cosa importante fu lasciare un fondo per i più poveri: perché alcuni non riuscivano a pagare nemmeno quel piccolo contributo che veniva richiesto per le operazioni". L’ultima visita a Kisubi è avvenuta lo scorso gennaio, dopo un periodo di stop dovuto alla pandemia: "L’emergenza resta – dice –, ma la nostra attività continua".