Macchinari e arredi in dono all’Oncologia

Cittadini e associazioni dal grande cuore elargiscono donazioni al reparto di Oncologia dell’ospedale di Civitanova. Nuove strumentazioni, ma anche arredi e strumenti di intrattenimento come quattro televisori sono stati installati grazie al contributo di alcune realtà del volontariato, ma anche dei familiari di alcune persone ricoverate in ospedale. Con una cerimonia che si è tenuta ieri mattina nella sala riunioni dell’ospedale cittadino, l’Ast di Macerata ha voluto ringraziare pubblicamente i donatori.

"Vorrei sottolineare – ha detto il direttore generale di Ast di Macerata, Alessandro Marini – il valore di ogni persona che è dietro al bellissimo gesto di generosità di oggi".

Toccanti le testimonianze dei familiari di alcuni ex pazienti del reparto. "Molto emozionato" il primario dell’Oncologia, dottor Giovanni Benedetti, che ha passato la parola alla caposala Claudia Mengoni: "L’ecografo è fondamentale per noi: ci permette di reperire un accesso ad un paziente con scarso patrimonio venoso, evita allo stesso uno stress non indifferente e ci permette di fare una diagnosi veloce. Molto importante è anche il monitor, che ci dà la possibilità di monitorare in maniera precoce il paziente e avere una prima diagnosi. Questi sono gli strumenti salvavita, ma anche i confort come sedie comode e imbottite sono fondamentali".

"Vorrei ricordare – ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – come il Sistema Sanitario Regionale delle Marche ha investito, solo negli ultimi anni, oltre 27 milioni di euro in tecnologie avanzate, tuttavia è fondamentale questa integrazione tra privato e pubblico".

Hanno partecipato all’appuntamento anche il vicesindaco Claudio Morresi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. il consigliere comunale Francesco Micucci e la direttrice sanitaria Daniela Corsi. Queste, nello specifico, le donazioni effettuate: arredo per la sala d’attesa a cura di "Galizio Torresi srl" di Morrovalle e "Unione Montana Monti Azzurri"; quattro televisori per le stanze della terapia da parte di "Fondazione Girolamo Colonna"; un frigorifero grazie a "Casa di accoglienza maceratese onlus"; due panchine e un cestino portarifiuti omaggi della famiglia Gironelli e "Walk Active Camminata Metabolica Civitanova"; un ecografo e tre sonde ecografiche grazie "Casa di accoglienza maceratese onlus"; un monitor multiparametrico, un saturimetro, due tablet e un pc: famiglia Feliziani; "Geoteam Associati studio tecnico" e "Fly Engineering" di Tolentino.