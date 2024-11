"Macchine usate senza abilitazione". A processo il maratoneta Vagnoli

Avrebbe usato dei macchinari, pur non avendo la qualifica per farlo, per trattare dei pazienti nel suo studio, tra i quali anche ex calciatori della Civitanovese. Sotto accusa per esercizio abusivo della professione è finito Luigi Vagnoli, 60 anni, atleta della società sportiva Dynamik di Palo del Colle, umbro di nascita e civitanovese d’adozione, massaggiatore e noto runner. Ma lui nega tutto e assicura che dimostrerà di aver agito con correttezza.

Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale al pm Francesca D’Arienzo, il sessantenne in qualità di titolare dello studio professionale nella zona sud di Civitanova, pur non avendo il titolo e l’iscrizione all’apposito albo dei fisioterapisti, avrebbe esercitato quella professione all’interno della struttura. In particolare avrebbe impiegato dei macchinari, tecar, laser e magnetoterapia, che necessitano di una specifica abilitazione per essere usati per trattare i pazienti. I fatti sarebbero stati accertati il 3 luglio 2020, in seguito a una denuncia.

Ma Vagnoli, difeso dall’avvocato Mauro Chiariotti, assicura che quei macchinari erano presenti nello studio, ma sarebbero stati usati esclusivamente da personale specializzato; il maratoneta si sarebbe limitato a eseguire soltanto massaggi sui pazienti da trattare, senza alcuno strumento. Ieri in tribunale di Macerata sono stati sentiti alcuni testimoni, tra cui anche un ex calciatore della Civitanovese Calcio. Poi il processo è stato rinviato per sentire gli altri testimoni e chiarire come siano andate davvero le cose.