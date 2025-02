Macellari presenta il suo libro alla Camera dei deputati

"Il coraggio di vivere", romanzo storico della civitanovese Gabriella Germana Macellari Solazzi, continua con successo il suo percorso editorale. Dopo il Premio Seneca, conferito dall’Università Aldo Moro di Bari, il libro sarà presentato a Roma, nella sala stampa della Camera dei deputati, mercoledì. L’iniziativa è del presidente del Centro studi marchigiani Umberto Antonelli, e fatta propria dalla vicepresidente della commissione cultura della Camera, Giorgia Latini. Un’altra occasione, per l’autrice, per mettere a fuoco la storia di una civitanovese di fine Ottocento, come immagine di un fenomeno storico doloroso come l’emigrazione. Brani del libro saranno letti da Andrea Rebichini.