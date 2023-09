Macerata 14esima per indice di sportività

Al quattordicesimo miglior posto in Italia, al primo posto nelle Marche: è la provincia di Macerata quella che registra il più alto indice di sportività. Questo dicono i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore. L’indice, giunto alla sua 17esima edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale. Le altre province seguono a grande distanza: Ancona al 32° posto, Pesaro – Urbino al 33°, Fermo al 47° e Ascoli al 49°. A trascinare verso l’alto la provincia di Macerata sono soprattutto gli sport di squadra, al quinto posto in Italia, categoria nell’ambito delle quale svettano gli indicatori del volley (primo posto), con la chiara influenza della Lube, ma anche il rapporto tra squadra e territorio e il numero delle società dilettanti.

La provincia è invece al 26° posto per "Sport e società", nell’ambito della quale spicca il 2° posto per lo sport paralimpico e per il numero delle società femminili. Per quanto riguarda la "struttura sportiva", Macerata si colloca al 27° posto, nell’ambito del quale svetta al terzo posto per squadre sportive associate (società). Siamo, infine, al 37° posto della classifica generale per quel che riguarda gli sport individuali. Numeri che sostanzialmente confermano il quadro già emerso da altre indagini e che evidenziano il particolare "fermento" e l’attenzione per lo sport nella nostra realtà.

