Macerata, 2,5 milioni di euro per sviluppare il turismo digitale

Aumentare lo sviluppo del tessuto locale produttivo e creativo del turismo digitale, migliorare la diffusione e la distribuzione del prodotto turistico locale sul mercato italiano e internazionale e garantire la massima visibilità dell’offerta turistica generata dal territorio. Questo uno degli obiettivi di "MaMa Tourism Rebuild", il progetto che vede come capofila il Comune di Macerata, a cui hanno aderito altri 22 Comuni dell’area del cratere e che è stato finanziato con oltre due milioni e 500mila euro previsto dal Pnrr macro-misura B "Rilancio economico sociale" sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 destinata a interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio. Il progetto presentato durante un incontro con il commissario Guido Castelli, è stato descritto nei suoi aspetti tecnici ed economici da Gianluca Bellucci, project manager della rete di imprese selezionata per il partenariato pubblico privato che dovrà concretizzare le azioni progettuali. La rete di imprese con capofila Hibo è composta da Maggioli Cultura, Globeinside, Nextlab e Expirit. Hanno aderito anche le associazioni di categoria: Confartigianato, Confindustria, Confesercenti, Coldiretti, Cna, Unione Montana Esino Potenza Musone. Obiettivo finale sarà la costituzione di una Dms (Destination Management System) dell’intero territorio attraverso varie fasi. Dopo un’analisi preliminare del contesto, un monitoraggio dei flussi turistici e l’elaborazione di un modello di marketing, si procederà a mettere in campo un intervento di digitalizzazione grazie alla creazione di una piattaforma che possa ospitare circa 1.400 strutture turistiche e offrire capacità di vendita dei prodotti, svincolandosi dall’intermediazione delle piattaforme turistiche che oggi dominano il mercato.