Macerata a un punto dalla salvezza. Ottaviani: "Abbiamo tanta energia"

"Stiamo vivendo questa settimana con tanta energia e con il sorriso dopo l’impresa a casa della capolista Prata di Pordenone". Giuseppe Ottaviani, schiacciatore del Banca Macerata Fisiomed, è proiettato a domenica quando arriverà Ravenna per l’ultima gara di regular season a cui i biancorossi chiedono il punto necessario per garantirsi la permanenza nell’A2 di volley. "Adesso – aggiunge – siamo in una migliore posizione di classifica rispetto all’inizio della gara di domenica, però per stare sicuri occorre fare almeno un punto". E allora l’attenzione è indirizzata a Ravenna che per certi versi ricorda Prata di Pordenone: entrambe le squadre hanno dei laterali molto forti. "Loro sono cambiati rispetto all’andata, hanno inserito lo schiacciatore montenegrino Vukasinovic. Dovremo limitare gli schiacciatori laterali, in primis Guzzo che sul piano fisico è da SuperLega". A Prata di Pordenone i maceratesi hanno battuto la capolista e l’ansia per essere stati raggiunti da Reggio Emilia, che aveva giocato qualche ora prima. "È stato uno stimolo in più giocare dopo di loro, noi con il fanalino di coda Palmi abbiamo perso due gare e ci ha spezzato un po’ le gambe vedere pochi giorni fa la vittoria degli emiliani che in poco più di un’ora hanno battuto una formazione con le riserve". Alla fine Macerata ha fatto il pieno battendo la leader. Macerata ha sconfitto le big del campionato ma ha perso con realtà di bassa classifica. "Noi – sottolinea – siamo una squadra forte, però abbiamo avuto delle carenze". E adesso c’è Ravenna, una delle big del girone e terza in classifica, i maceratesi dovranno gestire l’ansia di una gara fondamentale. "Credo che domenica gli avversari avranno maggiore pressione, Cantù e Reggio Emilia dovranno fare l’impresa perché saremo salvi se non dovessero fare punti. Noi giocheremo più sereni rispetto a chi deve vincere per forza, ma dovremo provare a mettere subito al sicuro il turno incassando il punto della salvezza".