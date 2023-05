Macerata, Andrea Merlini morto a 51 anni. Due mesi fa si era sposato all’hospice

Macerata, 11 maggio 2023 – Due mesi fa aveva commosso tutti sposando la sua Monia su un letto d’ospedale all’hospice di San Severino. Ieri Andrea Merlini, 51 anni, dipendente dell’Università di Macerata, purtroppo è morto. Alla fine, la malattia contro la quale combatteva da tempo ha avuto la meglio. Il funerale si terrà domani (venerdì) alle 10, nella basilica di San Nicola a Tolentino.

A marzo un letto d’ospedale era diventato un altare di nozze per il 51enne maceratese, e Monia Ripari, 46enne di Tolentino. La loro storia d’amore era iniziata quattro anni fa, poi lo scorso settembre la scoperta della malattia da parte di Andrea. A dicembre la proposta di matrimonio del 51enne, poi le nozze all’Hospice. "È un amore che cresce – aveva spiegato la coppia -, un amore benedetto. Stiamo pregando tanto, e tante persone stanno pregando per noi. E non possiamo che essere immensamente grati".