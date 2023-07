Macerata, bambino di tre anni investito ai Giardini Diaz

Macerata, 10 luglio 2023 - Bambino di tre anni investito da un'auto ai Giardini Diaz, a Macerata. Stava giocando ai bordi della strada quando, per cause in corso di accertamento, ha attraversato. Nel mentre passava di lì una Fiat Panda arancione, guidata da una 60enne del posto, che purtroppo non è riuscita a frenare in tempo e ad evitare l’impatto.

Subito sul posto il 118, i carabinieri e la polizia municipale. Il bambino, di origine africana, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Macerata. Disperata la madre, così come la signora al volante dell’auto che si è ritrovata coinvolta nell’incidente. Le condizioni del bimbo non dovrebbero essere gravi. Si stanno ricostruendo le dinamiche dell’investimento.