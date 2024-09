Macerata capitale degli ingegneri

Ancona e Macerata saranno le capitali dell’ingegneria italiana. Il capoluogo delle Marche in particolare, è stato scelto come sede del 69° Congresso nazionale della categoria che si terrà a ottobre del prossimo anno. Ora c’è anche l’ufficialità, dopo che le ultime due edizioni si sono tenute a Catania nel 2023 e quest’anno a Siena e Grosseto. Ieri è stata l’occasione per annunciare la notizia e preparare il campo al grande evento. Tra le novità a cui l’Ordine nazionale sta lavorando, anche una vera e propria chicca, ossia la possibilità di far ormeggiare una nave al terminale crociere del porto dorico dove accogliere i congressisti. Le due città accoglieranno un evento di ampio respiro culturale, tecnico e scientifico. Più di 1500 ingegneri attesi da tutta Italia e quattro giorni di eventi.