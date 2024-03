"Macerata ci offre diverse opportunità: musei, partite di basket, mostre e teatro"

Ho 13 anni e sono nata a Macerata. Questa città per me è molto significativa poiché quando ero piccolina mia nonna mi portava con lei a fare passeggiate, la spesa, visitare la città e conservo splendidi ricordi. Ogni tanto mi accompagnava ai giardini Diaz, i miei preferiti, perché lì andava sempre la mia amica Matilde. Qualche volta, d’estate andavo con mio cugino più grande in bici per Macerata, mi divertivo sempre molto con lui. A Macerata ho i miei amici, conosciuti grazie allo sport, alla scuola ed amici in comune. Tutt’oggi frequento la città di Macerata, il weekend, di solito esco con qualche amico o amica del basket. Di solito il nostro ritrovo è sotto l’orologio di piazza della Libertà. Capita spesso che il sabato sera ci sono delle partite di basket al palas. Ci organizziamo ordinando pizza o hamburger, poi finito di cenare andiamo a piedi al palas dove assistiamo alla gara. Per noi è un’occasione per divertirci, divagarci e uscire dalla mentalità scolastica. A Macerata ci sono molti musei, mostre e teatri. Mi è capitato spesso di andare a vedere commedie dialettali al Lauro Rossi. Veramente emozionante questo teatro molto bello, quando entri ti lascia a bocca aperta; ogni volta noto sempre qualche nuovo dettaglio che mi dà una sensazione bella. Da grande mi piacerebbe vivere vicino al centro di Macerata che trovo una città affascinante.

Rebecca Magnaterra