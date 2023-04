Macerata, Civitanova e Camerino Donazioni multiorgano in crescita

Oggi è la giornata nazionale della donazione e trapianto di organi e tessuti. Un appuntamento pensato per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione, rispetto alla quale nel 2022 la provincia di Macerata ha segnato un deciso passo in avanti, collocandosi al 59° posto nella classifica nazionale dell’indice del dono (guadagnando sei posti rispetto al 2021) e seconda nelle Marche dopo Pesaro. I dati specifici confermano questa tendenza.

"In effetti il 2022 è stato un anno particolarmente attivo, visto che abbiamo avuto quattro donazioni multiorgano che si sono tradotte nella disponibilità di 8 reni e 4 fegati, destinati a 12 persone. Ma abbiamo lavorato molto anche sui prelievi di tessuto", afferma la dottoressa Valeria Zompanti, coordinatrice locale donazione organi di Macerata. "Cominciano a comparire – aggiunge – le prime dichiarazioni di disponibilità alla donazione rilasciate in vita, al momento del rilascio della carta di identità". "Dopo i terribili anni della pandemia, nel corso dei quali il nostro è diventato un ospedale Covid – spiega Tiziana Ciccola, coordinatrice locale donazione organi di Camerino – il 2023 si è aperto in modo beneaugurante. A febbraio, infatti, abbiamo avuto due donazioni multiorgano, reni e fegato". "Nel corso del 2022 abbiamo registrato due donazioni multiorgano. In uno dei due casi, data la giovane età, oltre a fegato e reni sono stati donati anche i tessuti. Sono stati sette i donatori di cornee, per un totale di 14 cornee prelevate", afferma la dottoressa Anna Monaco, coordinatrice locale donazione organi di Civitanova. Dagli eventi più dolorosi nascono i gesti di amore più profondi e preziosi. Sul tema della donazione interviene anche l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ricordando che nel 2022 nelle Marche è stato toccato il picco di 105 trapianti: "Ringrazio i donatori e le loro famiglie, oltre al Centro regionale trapianti coordinato da Francesca De Pace". Chiunque, se maggiorenne, può esprimere il consenso alla donazione di organi. Info: www.sceglididonare.it.

f. v.