Macerata come ai bei tempi Civitanova, rivive la tradizione

I pupazzi di Titty, Silvestro, Bugs Bunny e Willy Coyote hanno conquistato la 33esima edizione del Carnevale maceratese. Il carro "Looney Tunes show" da Corridonia, infatti, si è aggiudicato il primo posto, seguito da "Herbie il maggiolino tutto matto" da Monte San Giusto, "Benvenuti al polo" da Montegranaro e "Mangiafuoco: la potenza del Carnevale" da Potenza Picena. Ma a vincere è stata la voglia di divertimento e di stare insieme perché l’ovale dei giardini Diaz, dopo tre anni difficili a causa del Covid, è tornato a riempirsi di bambini e famiglie. Madrina di questa edizione, organizzata come tradizione dalla Pro Loco di Piediripa con il supporto del Comune, è stata Adriana Volpe che si è intrattenuta a fare foto con i fan e si è anche cimentata in un ballo con il sindaco Sandro Parcaroli. Tra i gruppi mascherati primo posto per "Gli elfi della fortuna" di Madonna del Monte, seguiti da "A s..passo con Moira" di Passo di Treia, "La Mogliano veneziana" di Mogliano, "Il gobbo di Notre Dame" dell’associazione "I nuovi amici" di Macerata, "Insieme lasciamo il mondo migliore di come lo abbiamo trovato" del gruppo scout Salesiani Macerata 2, "Il gladiatore e gli antichi romani" di Montefano, "I frati ecoconfortuali e il miracolo del vino" di Recanati , "Paw patrol" di Mogliano, "Lego scoppiati" dalla provincia di Macerata e il gruppo sbandieratori "Combusta revixi" di Corinaldo.

Migliaia di persone hanno invaso anche piazza XX Settembre per il grande ritorno del Carnevale Civitanovese che quest’anno, per la prima volta, si è ispirato ad un personaggio della tradizione marinara, la "Petena". Un pomeriggio di festa, colori, allegria, spettacoli, maschere e tanto divertimento. È stato il gruppo della parrocchia di San Marone "Cari genitori… ve rmannemo a scola" ad aggiudicarsi il primo premio: "Abbiamo voluto far rivivere una serie di personaggi storici di Civitanova – spiegano i vincitori – , tra cui la Petena, che in molti non conoscono e per cui, simbolicamente, abbiamo rimandato a scuola gli adulti per far rivivere loro antiche usanze". Secondo posto per "Civitanova anni ‘50" della Contemporanea 2.0 e terzo posto per "La casa… del Civitanova Skating Team" dell’associazione Skating Team. Ai primi tre classificati, decretati dalla giuria composta da Maria Luce Centioni, presidente dell’Azienda Teatri, dai consiglieri comunali Gianluca Crocetti, Paola Campetelli e Lavinia Bianchi e da Maria Rosa Berdini della Pro Loco, è stato consegnato un portachiavi in argento con scritto "Petena 2023" bagnato in oro giallo, al secondo in oro rosa e al terzo in oro bianco. Oltre ai tre gruppi vincitori hanno partecipato il Centro Danza Koreos con il gruppo "Koreos Majorettes", Li Matto de Montecò con "Il ritmo delle tradizioni", Asd Spazio Hip Hop Zona 14 con il gruppo "Zona in Mask", Cag Santa Maria Apparente con gruppo "Il circo della vita", Asd Nura Danza con il gruppo "Kumbatia" e il centro aggregazione giovanile "Chi la fa la aspetti" e parrocchia San Carlo con il gruppo "Cocco de Citanò".