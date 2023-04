Macerata Cultura, dimissioni in blocco Settimi: "La Ballesi dia spiegazioni"

di Chiara Gabrielli

Dimissioni in massa dell’organismo tecnico scientifico Macerata Cultura, biblioteca e musei: con una lettera firmata dai componenti, e cioè la presidente Paola Ballesi, Sofia Cingolani, Francesca Coltrinari, Maria Stefania Gelsomini, Mauro Mazziero, l’organismo ha comunicato che "non ci sono le condizioni per proseguire". La civica Parcaroli non ci sta e difende il "suo" assessore, Katiuscia Cassetta: prima di tutto, però, pretende spiegazioni. In seguito alle dimissioni, "si è aperto in città, specie tra le fila dell’opposizione, un dibattito su chi ora potrà portare avanti il programma culturale della città – le parole di Stefano Settimi, coordinatore della civica –. Vorremmo innanzitutto capire bene cosa intende la professoressa Ballesi quando, a nome di tutto il comitato ma firmando solo lei sia la mail che il report inviato a sindaco e giunta, scrive ’non ci sono più le condizioni per un ulteriore prosieguo’ e quali, secondo lei, sono gli obiettivi programmati raggiunti". Tra l’altro, Settimi ricorda che "gli obiettivi della programmazione culturale dovrebbero essere raggiunti al termine del periodo di mandato dell’amministrazione e l’organismo avrebbe dovuto seguire il programma fino a fine mandato. Risulta, quindi, molto curiosa la concomitanza delle dimissioni con un malessere della minoranza sulla programmazione culturale in sede di commissione cultura", ironizza Settimi. Secondo il coordinatore della lista del sindaco, serve un’analisi della situazione "in cui si inserisce l’attacco all’assessore di riferimento che rappresenta la nostra lista e la quale ha dimostrato di saper lavorare, in questi due anni, con costanza e in team con tutta la struttura amministrativa, scientifica e tecnica". Questo, fa notare ancora Settimi, "lo dimostrano i dati in costante crescita dell’offerta culturale, la distribuzione delle attività durante tutto l’anno, in tutti i contenitori e soprattutto i dati delle presenze alle varie attività proposte. Non da ultimo il costante aumento della partecipazione dei privati alla vita e al sostegno alla cultura". Il coordinatore della lista del sindaco mette in luce come questo sia "un modo di lavorare nuovo, diverso, con una visione di lungo periodo, senza nessun ritorno personale e senza l’uso di vecchi modi della politica" e mette in risalto "un’apertura ai giovani, un lavoro di semina verso le nuove generazioni con progetti attenti e di qualità dedicati all’infanzia i cui risultati di crescita culturale si vedranno tra anni, ma del quale non si può negare l’importanza. Un lavoro trasversale tra uffici, menti e progetti che potrebbe sfuggire, ci mancherebbe, a chi ha seguito solo un settore della programmazione culturale". Poi, il focus su scuole e università: "La cultura di una città parte dalle scuole, dagli insegnanti, dai genitori, dai giovani che la frequentano, da cosa si presenta nella sua biblioteca e nei teatri, dalle relazioni con Università e Accademia, con il tessuto produttivo e dal rapporto con le tante associazioni che vivono quotidianamente il tessuto sociale e lo alimentano. Soprattutto gli obiettivi si raggiungono cercando di coordinare le varie scelte dell’amministrazione, cercando di intercettare risorse e mettendo in connessione i vari assessorati e uffici per produrre idee da inserire nei vari bandi nazionali ed europei che abbiamo intercettato negli anni e su cui si sta continuando a lavorare". Settimi tiene a sottolineare cosa sta facendo l’assessore Cassetta: "Tutto questo viene svolto dall’assessore quotidianamente, in modo silenzioso ma costante, senza sbandierare la costanza dell’impegno e la qualità delle persone con cui si interfaccia e lavora. Uno staff di cui la città dovrebbe andare fiera: sono già in cantiere due mostre importanti, l’uscita del bando cultura con un budget più che raddoppiato rispetto allo scorso anno e una seria e programmata offerta in tutti gli spazi e fino a fine anno. Vorremmo rassicurare la comunità che Macerata continuerà e potrà solo crescere culturalmente se chi ci lavora lo fa con passione, dedizione, rispetto e impegno costante, in un lavoro di squadra e senza personalismi".