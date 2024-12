Macerata delusa: "Buona gara, ma serve di più"

"C’è più rammarico per la mancata vittoria che soddisfazione per la splendida rimonta contro una formazione di assoluto valore come Brescia". Italo Vullo, dg della Banca Macerata Fisiomed, descrive lo stato d’animo al termine del match di A2 di volley maschile contro i lombardi, usciti vittoriosi al tie break. "C’è rammarico – spiega – perché ancora una volta abbiamo giocato una buona pallavolo, abbiamo iniziato un po’ contratti ma poi siamo rientrati in gioco sin dal primo set. Il secondo lo abbiamo perso di poco e nel frattempo abbiamo trovato le giuste contromisure, fatto un buon cambio palla, ci siamo espressi bene in battuta ma quando affronti le big, e Brescia è per me la migliore formazione vista, sono pochi i palloni che possono fare girare la partita. Al tie break sul 15-14 abbiamo avuto due occasioni per chiudere la partita, poi loro hanno fatto ace ma non sono così sicuro che la palla fosse finita dentro, purtroppo avevamo finito i video check". Ora serve un altro passo avanti, anche perché Macerata è al penultimo posto in classifica insieme con Reggio Emilia. "Non siamo ancora quelli che possiamo essere, perché dobbiamo essere noi quelli capaci di mettere a terra i palloni pesanti, che danno la vittoria. Abbiamo mosso la classifica, ma dietro fanno punti un po’ tutti: Palmi ha battuto Porto Viro, Pineto ha sconfitto Reggio Emilia e Cantù ha avuto ragione di Siena". Domenica Banca Macerata Fisiomed farà visita a Cuneo. "Ci attende una partita complicata, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti".